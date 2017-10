Carmen Barbieri: "Federico no conoció a mi papá, que se haga cargo"

Federico Bal estuvo el miércoles por la tarde en "Basta de todo", el ciclo de Metro 95.1 y reveló una historia de Santiago Bal junto a Alfredo Barbieri, su abuelo, que incluye cocaína.





"Hay una historia muy linda (SIC) de que mi viejo estaba compartiendo teatro de revistas con mi abuelo Alfredo y toda esa camada tomaban mucha falopa y no estaba mal visto. Tenían que hacer tres funciones. Tomaba para hacer su monólogo. Mi viejo estaba meando, 21 añitos, y le dice: "Che pibe, no querés?" y mi viejo le dice 'qué?', 'un pirulo, ¿no querés?' Y mi viejo le pregunta: '¿Qué, es droga? yo no tomo, no no', y se quedó re nervioso mi papá, porque sentía que le hacia un feo al no tomar", contó.





A quien no le cayeron nada bien estas declaraciones es a Carmen Barbieri , la madre de Federico e hija de Alfredo Barbieri, fallecido en 1985.





"Mi papá era un hombre de bien, era un excelente artista. Ojalá Federico llegue a ser un artista como él. Que se haga cargo, no me molesta para nada. Viví con mi papá hasta el dia que me fui a vivir sola. Puedo hablar de mi papá, nadie sabe más que yo. Yo sé quién fue como padre", manifestó.





"Mi mamá vivió 36 años al lado de Alfredo, nadie puede decir nada. Él no tuvo el gusto de conocer al abuelo, ¿por qué no habla del padre? No sabe quién fue. Ojalé el padre de él fuera como mi papá, no le llega ni a los talones. Por algo contó eso. Le habrá contado el padre y él lo repitió".





Carmen, para cerrar, enfatizó: "No tengo nada que decirle tampoco. Es como que me ponga a hablar de Sandro, que no lo conocí. Yo no me meto con la gente. Lamento que Fede no haya conocido al abuelo. Nunca estafó a nadie, no le robó nada a nadie. Era un trabajador incansable, nunca le falló a mi mamá. No tengo nada más que palabras maravillosas para con mi papá. Ojalá yo hubiera tenido un marido como mi papá. Hablar de alguien que no se puede defender es feo. Lo amo, lo extraño, es el hombre que más quise"