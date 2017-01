Federico Bal fue el protagonista de una pelea en un local de hamburguesas el fin de semana. Fue a la salida de un boliche cuando el grupo que iba con el actor se cruzó con otro.





Su mami, Carmen Barbieri , explicó en cómo fue el incidente de su hijo en pleno Carlos Paz... o al menos su verisón de los hechos.





"No pasó nada, fue un susto grande. Fede está tranquilo y está con doble seguridad ahora. Va a tener que cuidarse un poquito más. Él no se da cuenta, es un chico del momento y tiene mucho éxito gracias a Dios y sigue haciendo la misma vida que hacía antes. Va a los lugares donde iba siempre, va al supermercado solo, ahora va a tener que tener una seguridad pero no porque la gente sea agresiva o no lo quieren, sino porque se amontona mucha gente y él no puede manejar el tema", afirmó.





"Él quiere quedarse siempre a sacarse fotos y firmar autógrafos, por eso va a tener que tener una seguridad siempre para que lo ayude a controlar. Me pasa a mí cuando salgo, lo que pasa que todavía él no tomó dimensión", agregó.





"Fue a comprar hamburguesas, no a pelear. Había diez en la cola y después eran 40, terminaron todos a las trompadas pero Fede ya no estaba, estaba en el auto cuando se armó el lío. Fede no está asustado pero pasó un mal momento, fue un alerta", cerró la actriz.