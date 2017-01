El próximo lunes 23 de enero, "Confrontados, el debate de la tele" llega a la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires con la conducción de Rodrigo Lussich y Carla Conte.





Conte habló a pocos días del debut: "La idea es que las mujeres y hombres, confrontados todos los días, tengan que ponerse de acuerdo. Lo más importante es la energía que se siente en el grupo", señaló.





"Con Rodrigo nos llevamos súper bien. Se recibe el proyecto en un buen momento de ambos. Vamos con buena energía y bien predispuestos. El año pasado tomé la decisión de volver a conducir. Conducir me gusta y me sale", agregó en conversación con el portal Primicias Ya.





"A mí me han criticado toda la humanidad por lo que dije, no dije, lo que hice... No tengo ningún problema, me parece que también es el laburo de la tele de hablar de lo que está pasando. Sé perfectamente quien soy y se lo que hice y lo que no. Cero problema con Beto Casella", sostuvo sobre las críticas que había recibido hace un tiempo por parte de Beto.