Cari Nara acusó a Wanda y Zaira de abandonar a la abuela fallecida

Luego de soportar desplantes y agravios, Cari Nara, la pareja de Andrés Nara, se metió con todo en la interna familiar y lanzó una grave denuncia contra Wanda Zaira Nara por la muerte de su abuela.





Mientras las hijas de su pareja subían a las redes fotos con la abuela fallecida, Cari se despachó con dos tuits, con duras acusaciones contra las hermanitas.





"Podrían tener un poco más de amor. Me indignaba sabiendo que la abuela estaba sola y que después la habían dejado abandonada", aseguró la cantante. Y agregó: "Escuché que no había $5.000 para enterrarla y fue tou much".





Cari reconoció que decidió hablar porque está cansada del ninguneo de las hijas de Andrés. "Me nació escribir eso y es lo que siente". "Me hicieron sentir que eran malas personas. Vos no podés ningunear a una persona o maltratarla", disparó.