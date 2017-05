Candela Ruggeri compartió una foto en Instagam que causó sensación en sus seguidores.





La modelo levantó la temperatura en las redes sociales con una publicación en la que luce una botas bucaneras y cubre su cuerpo con un toallón blanco.





"It's getting hot en here" ("Está haciendo calor acá"), escribió la hija del Cabezón junto a la foto que subió a su cuenta personal.