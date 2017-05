Marcelo Tinelli volvió a bajar del Bailando a la Mole Moli a pesar de que se contaba con la presencia del ex boxeador para la edición 2017 del certamen de baile. La excusa del cabezón, fue muy simple: el cordobés no cambió su postura con respecto a las carreras de galgos.





En su descargo, la Mole disparó para todos lados y también hacia Candelaria Tinelli , quien en la web aparece en una foto practicando equitación. "Me critica pero hace deporte con animales", remarcó el cordobés.





Pero los dichos de Moli causaron revuelo en las redes y algunos seguidores de Cande la criticaron por ese hecho. "¿Sabías que los caballos sufren cuando hacen equitación, jugando al Polo, corriendo carreras? ¡¡¡¡Ah claro!!!! Eso es muy élite. No al maltrato", le escribió una seguidora a la hija de Marcelo.





"Claro que lo sé. No estoy a favor de hecho. Ojala algún día haya una LEY de prohibición, como la de las carreras de galgos. Me hace gracia que manden fotos mías de cuando tenía 15 años literal, haciendo equitación. Mis caballos están sueltos en el campo hace años. Jamas 'pichicatié' a un caballo en el poco tiempo que monté. No hay maltrato. No hay muerte. No hay apuestas por plata. No hay agresión. Claramente el caballo merece ser libre. Justamente no monté más por esta razón. Y no los vendí para que evitar que los usen, me los quede y los solté. Ojalá existan más leyes cómo esta, para prohibir todos estos deportes con animales. Sea equitación, polo, carreras, y muchos más. Paso a paso", le respondió Candelaria.