Cande Ruggeri de paseo por Miami

Cande Ruggeri decidió tomarse un descanso y eligió Nueva York y Miami, dos de los destinos preferidos por los famosos, para pasar las vacaciones en compañía de su hermana Federica.

La hija del Cabezón compartió hermosas postales de su paseo por la Gran Manzana, en el clásico Puente de Brooklyn, el Central Park cubierto de nieve y otros sitios emblemáticos de la ciudad.

Más adelante, Cande dejó el frío polar para instalarse en las cálidas playas de Miami donde, vaya casualidad, también está pasando sus días Barbie Vélez.

Después del escándalo del verano, tanto Cande como Barbie no volvieron a reunirse y, aunque ellas aseguran que no están distanciadas, nunca más se las encontró juntas. Antes, las modelos compartían diversas salidas con amigos que eran publicadas en las redes sociales y no existía un día en el que no postearan imágenes juntas.

Pero ahora, las cosas cambiaron y, mientras Barbie acompaña a su mamá y su hermano tras la muerte de Silvia Rodríguez, se da lugar para aprovechar la noche de Miami con amigas y hasta con su nuevo novio, Polito Pieres.

Cande, por su parte, también se divierte bajo el sol de la Península aunque, hasta el momento, no se cruzó con la hija de Nazarena. ¿Quieren evitarse?

Cande y Barbie se pelearon este verano mientras compartían vacaciones en Punta del Este. Al parecer, la ex de Fede Bal se enojó con su amiga cuando descubrió que tuvo un affaire con el chico que a ella le gustaba.