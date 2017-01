Cande Ruggeri habló con la prensa del faltazo de Barbie Vélez a su cumpleaños.



El miércoles 25 de enero, se realizó el esperado "Moda Look Pinamar 2017" y el desfile brilló con las top models del momento: María de Cerro, Cande Ruggeri, compañeras del "Bailando por un Sueño" junto a Sofía Zamolo, Nicole Neuman, Soledad Solaro, que fueron las encargadas de abrir y cerrar las principales pasadas.



En el escenario, la pasarela y las plateas que se montaron en el exclusivo "Golf Pinamar", se lucieron reconocidas modelos como Nicole Neumann, Mery del Cerro, Sofía Zamolo, Julieta Prandi, Priscila Prette, Soledad Solaro, entre muchas otras.



Desde la primera fila los padres de Candela Ruggeri, Oscar y Nancy, no pararon de alentarla toda la noche, a su lado se sentó el Pollo Álvarez que estuvo bromeando con que quería que sea su nuevo suegro.



En medio de las polémicas con su supuesta enemistad con Barbie Vélez, ella enfrentó a la prensa y negó que esté peleada pero sí aclaró que no fue a su cumpleaños. También fue noticia esta semana por el supuesto romance con Rodrigo Noya, pero ya todo aclarado, Candela puso el énfasis en el trabajo y se concentró en desfilar.