El polémico Baby Etchecopar no se podrá presentar el próximo sábado en el Auditorio Fundación con su nuevo espectáculo. Es que su show fue suspendido por la gran cantidad de personas que repudiaron su presencia, luego de declaraciones del periodista justificando la violencia machista.

No sólo una gran cantidad de personas que repudiaron su presencia a través de las redes sociales. El Concejo Municipal también emitió un comunicado rechazando sus expresiones. "El Concejo Municipal de la Ciudad de Rosario repudia y rechaza las expresiones del Sr. Angel Baby Etchecopar en cuanto las mismas constituyen sistemáticamente discursos mediáticos discriminatorios, misóginos y violentos contrarios a los derechos humanos especialmente hacia las mujeres y la diversidad de género", expresó el Concejo en su parte oficial.

Tras este hecho, el periodista hizo su descargo en su programa de radio. "No voy a ir a Rosario porque se pusieron como locos los organismos. No vivo del teatro, pero sí vivo de la libertad", afirmó en su editorial, al tiempo que agregó: "Me duele que sea el único que dice la verdad en un medio de obsecuentes y cobardes".





Ante esta situación, los organizadores del espectáculo informaron que las entradas serán reintegradas en los mismos puntos de venta donde fueron adquiridas a partir del próximo lunes 12 de junio.