Las declaraciones arrojadas por Lali Espósito sobre su noviazgo con Mariano Martínez levantaron polvareda y la actual pareja del actor, proporcionó el mejor antídoto a su enamorado, a través de sentidas declaraciones desbordantes de amor.





"No creo que sea un mal tipo, pero su manera de amar no es la mía. Mis afectos me decían 'Ya no sos vos; perdiste la risa'. Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviese bien. Porque yo, que siempre fui muy segura, me sentía mucho más fuerte que él en muchas circunstancias", declaró la actriz este miércoles.





Pero Camila, quien está enamorada de Mariano "al taco", según describe apasionadamente, bancó al padre de su hija Alma, nacida apenas hace un mes.





"No hubo trucos, simplemente nuestros ojos coincidieron en el momento perfecto. Te amo tanto. Agradezco a la vida que te cruzaras en ella", escribió Cavallo en su cuenta de Instagram.