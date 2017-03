Embed #CaraDelevingne is now a silver platinum goddess Una publicación compartida de Marie Claire (@marieclairemag) el 5 de Mar de 2017 a la(s) 2:24 PST



Fuente: FTV

La camaleónica modelo Cara Delevigne sorprendió con un radical cambio de look. Más osada que nunca acudió a la semana de la moda en París con una melena plateada.Junto a su amiga, la modelo modelo Kendall Jenner, paseó por la calles de la capital francesa, donde se la vio con su reciente transformación, luciendo su melena lob peinada hacia un lado con una trenza cocida que dejaba ver sus tatuajes.Una estética osada que se instaló como tendencia mundial y sigue ganando adeptas. Las canas hoy son aceptadas y son sinónimo de glamour. Los grandes salones ya lo incluyen entre sus servicios. Una coloración que lucieron celebrities como Lady Gaga, Rihanna, Pink en el terreno local Angela Torres.Llegar al gris plata no es un procedimiento fácil y no sugieren realizarlo en casa. Es importante tomar todos los recaudos para no dañar la fibra capilar. "Primero hay que decolorar el cabello hasta alcanzar el color blanco, después luego aplicar un matizador el tono deseado que puede ser más gris y o plata", detalló Verdini.