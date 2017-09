Burlando: "Diego me llamó para decirme que se iba a suicidar"

El escándalo surgido luego del affaire entre Diego Latorre y Natacha Jaitt está más candente que nunca y con muchísimas y visibles posibilidades de terminar mal, para cualquiera de sus protagonistas.

Este viernes, luego de que el jueves la Policía Federal allanara el domicilio de Natacha, la mediática brindó una conferencia de prensa en la que, además de mostrarse angustiada por la irrupción sufrida, terminó redoblando su apuesta y prometiendo nuevo material para continuar complicando al marido de Yanina. Luego, a la salida de la reunión mediática, la morocha terminó agrediendo físicamente al notero de Implacables, Pablo Costas.

burlando latorre.jpg

En el marco del escándalo, Fernando Burlando, abogado de los Latorre diálogo con Por Si Las Moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

"Diego viene sufriendo todo tipo de presiones ya desde hace mucho tiempo. Viene sufriendo, no solamente amenazas, sino de avances sobre su intimidad... desde el punto de vista jurídico, injusta", arrancó a contar.

latorre.jpg

"Diego tenía mucho miedo. Está quebrado, atormentado diariamente y continuamente en lo que es su vida familiar y su vida social y laboral. Los Latorre lo último que quieren es meterse con esta mujer que lo único que hizo es traerles complicaciones. Diego Latorre no quiere hacerle la guerra a nadie, él quiere vivir tranquilo... Y Natacha se encargó diariamente, porque esto me lo transmitía él a mí, de volverlo realmente loco. Esto no es sano ni normal", agregó.

Finalmente, Burlando sorprendió al describir el actual estado anímico del comentarista deportivo: "Diego Latorre está entregado, esa es la palabra justa. Está sin ganas de vivir y sufre todos los rebotes mediáticos. A ver si me entienden... él me llamó tres veces diciéndome que se iba a suicidar", concluyó.

