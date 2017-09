Brian Lanzelotta se hizo el estudio de ADN: "Ahora hay que esperar"

Luego de mucha lucha y tiempo de espera, Brian Lanzelotta finalmente se hizo el análisis de ADN para saber si es el padre de un nene de una ex novia de hace muchos años.





Fue este miércoles que el ex " Gran Hermano " se realizó el estudio genético. El cantante quien comentó sus sensaciones.





"Fue el día, después de tanto tiempo pude hacerme el ADN. Ahora hay que esperar los resultados. Dentro de unos días voy a saber si tengo un hijo o no", explicó Brian.





"Me levanté y tenía muchos nervios, creo que es algo normal. Hace años que me vengo preparando para este momento y me encuentro en una situación que la verdad no sé cómo reaccionar".





"No sé cómo afrontar la situación, la voy llevando como puedo pero con mucha tranquilidad. No es una noticia cualquiera, es saber si tenés un hijo o no. Mi familia me está ayudando un montón y yo trato de estar tranquilo", cerró Lanzelotta.