El verano y la temporada de pileta tienen su lado negativo si no se toman los recaudos necesarios cuidar la salud. Así y todo, nadie está exento de sufrir las posibles consecuencias. Marian Farjat sabe bien de eso, y quedó expuesta gracias a un gracioso video que capturó Brian Lanzelotta, ¡dentro del mismísimo baño!





Por (mala) suerte para ella, más de 100.000 personas en Instagram ya la vieron luchando contra la típica epidemia infantil de los piojos.





Con sigilo, el cantante de cumbia vio que la puerta del toilette estaba abierta, ingresó y le preguntó a su novia qué estaba haciendo. La imagen era elocuente, con la mediática peinándose su cabello boca abajo. "¡¿Dónde están los piojitos?! Me estoy sacando piojos", explicó la actriz.





Luego, Brian insistió al consultar si tenía o no piojos, mientras registraba cómo la mediática se pasaba el peine fino metálico sobre la cabeza: "No sé. Estoy buscando. Hoy a la mañana me saqué once piojos. Todo el mundo tiene piojos". Entonces, Marian explicó con el peine en sus manos: "Me los contagié en la pile. Ahora veo si hay más... ¡Mirá! Son liendres...".





Implacable, Brian bromeó con su mujer: "¡Piojosa! Tenés un nido de ratas en la cabeza". A lo que Marian replicó con voz quejosa: "Hay que buscar a la madre de los nenes...".