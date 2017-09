Brian Lanzelotta tras el ADN positivo: "Sólo quiero que me quiera"

Finalmente llegó el momento más esperado en la vida de Brian Lanzelotta , aquello por lo que luchó por años en saber la verdad.





"Los nervios me paralizan no puedo creer después de tanto tiempo pude saber la verdad y un mar de sentimientos invaden mi cuerpo mente y alma", expresó el cantante el viernes en las redes sociales.





El ex " Gran Hermano " finalmente comprobó que es padre, fruto de una relación que mantuvo hace muchos años con una joven.





Brian insistió en saber la verdad y luego del examen de ADN los resultados arrojaron que es padre.





Embed Ls nervios me paralizan no puedo creer después de tanto tiempo pude saber la verdad y un mar de sentimientos invaden mi cuerpo mente y alma — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) 21 de septiembre de 2017



Lanzelotta contó sus sentimientos: "Me dieron los resultados, dio positivo, así que ahora hay que seguir los pasos legales que me piden. Ahora a empezar de cero. No tengo mucho para decir, sólo quiero que me quiera"