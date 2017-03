Brenda Gandini habló de las escenas hot que hizo con Franco Masini

Más allá de la atrapante trama, el contenido erótico se convirtió en uno de los ingredientes centrales en Amar después de Amar, la ficción de Telefe que protagonizan Mariano Martínez, Isabel Macedo, Eleonora Wexler y Federico Amador. Y la escena de amor entre el persona que interpreta Brenda Gandini (32) con el Franco Masini (22) no fue la excepción.





Sin embargo, el resultado que ve en pantalla no es tan sencillo de transitar. Al menos, así lo dejó en claro la mujer de Gonzalo Heredia, en el ciclo radial Por si las moscas de La Once Diez, cuando no hay tanta confianza con el actor. "Son horribles", dijo Brenda, en alusión a las escenas íntimas de la novela. Y precisó el motivo.





"Primero fue feo porque la grabamos recién el segundo día que empezamos a grabar, a mí me gusta generar un espacio de confianza para hacer eso, porque de repente tenés que hacer la escena con todo y es difícil sin ensayo previo. Me gusta generar comodidad, para que nos toquemos. Yo trabajo de esa manera, me gusta ser transparente", aseguró, sin desmerecer al joven galán, a quien no dudó en destacarlo como profesional: "Franco es un amor, es respetuoso, es divino".





Por último, y jugando con el sentido del humor, Gandini contó que hacer dupla con un actor apuesto fue una especie de venganza por todas las actrices bellas con las que trabajó Heredia. "A él siempre le toca besar a las chicas más linda... Gonzalo es mi mejor compañero, somos los dos actores y entendemos todo, igual no se puede quejar, él se besa con toda".