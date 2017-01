Brenda Asnicar volvió a la Argentina en noviembre para grabar la tira "Por Amarte Así" de Telefe, luego de vivir durante tres años en Colombia.



Y en las últimas horas se dijo que la actriz de 26 años está de novia con un joven actor al que conoció en la novela colombiana "Cumbia Ninja" y que se casaría en Grecia. Según informó Ángel de Brito en su programa que se emite por El Trece, la boda sería en un mes.



Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Asnicar echó por tierra esta información: "Yo ya le dije a Ángel que le habían pasado mal el chisme y que no es verdad".



"No tengo idea de dónde pudo haber salido esa versión. Además me da mucha risa porque dicen que es con un compañero de Cumbia Ninja y yo no lo veo hace años, no sé quién pudo haber dicho eso. Si les vendieron esa noticia, los estafaron", destacó la ex Patito Feo.



Por último, aclaró que no está en pareja: "No me gusta mucho hablar de mi vida privada, prefiero hablar de mis proyectos laborales. Pero no tengo novio y cuando tenga seguro lo verán".