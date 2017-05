Brad Pitt , tras fuertes declaraciones, lució un nuevo tatuaje tras salir de su estudio de arte en Los Ángeles.





"Bebía demasiado. No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo. Cuando formé mi familia detuve todo, excepto el alcohol. Incluso este último año estaba bebiendo demasiado. Se había convertido en un problema", había expresado el galán en la última edición de GQ.





Más tranquilo, la estrella de Hollywood de 53 años ostentó el indicio de un nuevo tatuaje en su brazo izquierdo, que acompañó con un look casual.