Brad Pitt, furioso: "Angelina no tiene derecho a hacerse la víctima"

Brad Pitt no sólo no se conmovió con las lágrimas de Angelina Jolie durante una entrevista con la BBC, sino que aseguró que su ex "no tiene derecho a hacerse la víctima".





"No quiero hablar mucho de ese tema, excepto decir que he vivido una época muy difícil y que somos una familia y siempre lo seremos. Pasaremos por este momento y esperemos ser una familia más fuerte por ello", aseguró Angelina visiblemente emocionada durante la entrevista que le realizó la BBC.





Ahora, según reveló una fuente cercana al actor al sitio Hollywood Life, "Brad está enfadado por esa lacrimosa entrevista. Él no la ve a ella como la víctima de un drama, tan sólo quiere terminar con el divorcio, conseguir un acuerdo sobre la custodia de sus hijos y seguir adelante".





"Ella no tiene derecho a hacer el papel de víctima", habría dicho Brad.





Angelina se encuentra en Camboya junto a sus seis hijos para promocionar su última película como directora, "Primero mataron a mi padre: una hija de Camboya recuerda", un film sobre el genocidio del Jemer Rojo en Camboya, el país natal de su hijo mayor, Maddox Chivan Jolie-Pitt.