"Carmen me dio una pastilla y perdí el embarazo". Con esa contundente frase, Tamara Gala acusó a su ex suegra de obligarla a abortar. "Cometió un delito y tengo las pruebas".

Gala fue novia de Federico Bal hace cuatro años y la relación terminó de manera conflictiva. "Cuando me llamaba porque no sabía qué hacía tirado en la calle por los estados que se agarraba, la que lo buscaba y protegía era yo", supo relatar luego de la ruptura. "La que escuchó cada tristeza y cada pelea con su madre y trataba de unirlos cada día porque odio que la familia se pelee, fui yo, pero sobre todo la que perdió un hijo".

Ahora, tiempo después y con su vida reconstruida -se casó y es madre de un hijo, León, de casi un año- Tamara se animó a revelar en Intrusos el oscuro trasfondo de la pérdida de su bebé.

"Me empecé a sentir mal, me dolía la cabeza, y le pedí a Carmen que me diera algo. A la media hora empecé con pérdidas", relató Gala.

Amenazas y robo

Además, la ex vedette reveló que luego de realizar declaraciones televisivas contra Barbieri recibió amenazas telefónicas y fue víctima de un muy sospechoso robo.

Embed X primera vez después de tanto tiempo estoy nerviosa — Tamara Gala (@tamuchy) 6 de marzo de 2017

"Estaba sola con mi bebé y apareció alguien golpeándome la ventana diciendo que saliera. Agarré un cuchillo, me encerré en el baño y llamé a la policía", relató.