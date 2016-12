Bisbal se olvidó de la China y sale con una venezolana

El cantante español David Bisbal confirmó la buena marcha de su relación con la venezolana Rosanna Zanetti, aunque dejó claro que hay que esperar, ya que llevan poco tiempo juntos.



"Acabamos de comenzar la relación. Vamos a ir despacio", dijo el artista español en un encuentro con la prensa en la capital puertorriqueña, donde hoy continúa la promoción de su nuevo disco, "Hijos del mar", el sexto álbum de estudio del intérprete.



Recién llegado de España, Bisbal se presentó ante los medios locales con pantalones entallados y camisa blanca en un hotel de San Juan con acceso directo a la playa, el "marco perfecto", dijo, para hablar de su nuevo trabajo "Hijos del mar", del que afirmó sentirse muy orgulloso.



Bisbal no desveló detalles de su relación con la actriz venezolana Rosanna Zanetti, aunque sí dejó claro que va bien en su etapa incipiente.



El cantante se mostró más abierto a hablar de su hija Ella de 6 años, nacida de su relación con la española Elena Tablada, de la que dijo que ya le reconoce como cantante y que, incluso, le pide sus propias canciones cuando van juntos a la escuela de la pequeña.



"Le gusta la música y cantar, pero todavía no he visto que tenga inclinaciones artísticas", aseguró Bisbal, quien mañana mismo parte hacia México para participar en "La apuesta", un programa de la cadena Televisa que busca lanzar un nuevo cantante con la ayuda de tres figuras del mundo del espectáculo, el español, Pepe Aguilar y Paulina Rubio.



Bisbal dijo que está encantado de viajar por América para promocionar su nuevo disco, pero dejó claro que espera con ansiedad la llegada de la Navidad para pasar esas fechas con su familia en su Almería natal, en España.



Precisamente sobre Almería habló hoy en San Juan para destacar que esa parte de la costa mediterránea española tiene unas aguas tan cristalinas como las del Caribe.



"Sueño con estar en Almería", dijo el interprete, para quien hacer submarinismo en las aguas del Cabo de Gata es una experiencia inolvidable.



"Hago submarinismo y otros deportes", señaló Bisbal, tras asegurar que en el tema futbolístico es fiel al Barcelona, aunque recordó que tiene buenos amigos entre los jugadores del Real Madrid.



"Tengo una buena relación con Sergio Ramos", destacó sobre el internacional español, como él, andaluz.



En cuanto a su futuro, señaló que ahora mismo está plenamente centrado en la promoción de su disco "Hijos del mar", un trabajo que, destacó, ha supuesto un cambio respecto de lo hecho anteriormente y del que se siente muy orgulloso.



Bisbal aseguró que a pesar de estar muy concentrado en la música no se cierra a proyectos televisivos, pero matizó que tendrían que estar relacionados con la música.



El cantante español destacó que está interesado en que su música alcance cada vez nuevos mercados, aunque Estados Unidos, México y su España natal son, hoy por hoy, sus puntos de referencia.



Fuente: EFE