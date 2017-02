Súper feliz por su estatuilla en los Premios Estrella de Mar 2017: por su actuación en El Otro lado de la cama, Benjamín Rojas dialogó este sábado con el ciclo radial Agarrate Catalina y, además de hablar de su carrera, reveló cuestiones íntimas.



"Estoy de novio hace seis año. Estoy muy feliz, muy enamorado. Ella me acompaña siempre", dijo el actor, en referencia a Martina, su pareja desde hace seis años.



Luego, la conductora le preguntó si tenía ganas de convertirse en papá: "También, por qué no. A esta edad uno ya empieza a tener ganas. Tengo 31. Igual, hay tiempo", contó Benjamín.



A la hora de hablar de la muerte de Santo Vázquez, el hermano de Nico, Rojas se mostró reflexivo: "No fue fácil. Hicimos lo que hace un grupo de amigos, apoyar, estar cerca y esperar a que él tome la decisión. Por supuesto, nosotros íbamos a estar disponibles. Él tuvo un coraje enorme y es un verdadero artista, porque necesitaba del escenario para sanar. Y realmente fue así. Aprendí estando al lado de Nico eso, necesitar el escenario para hacer reír a la gente y olvidarse de los problemas", concluyó Rojas.