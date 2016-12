Después de 15 años, se reencontró con sus primas monjas. En Instagram publicó un video y fotos del momento.

La actriz, que en esa ciudad actuará en Mr. Amor desde el 28 de diciembre, habló con el portal porteño RatingCero sobre el reencuentro.

"¿Por qué estuviste 15 años sin verlas?", preguntaron desde ese medio. "Porque el convento donde están y la vida que llevan es muy difícil de llegar o ver. A veces tienen misiones y se van dos años a lugares de gente muy necesitada Súmale viven en una vida muy austera sin tecnología ni celular".

"Igual fue mágico porque justo venía diciéndole a Waldo (compañero de la obra) que las quería ver pero estaban lejos: una en Italia , otra en Mendoza capital. Y me suena el celular y era Mechi que estaba acá en San Rafael. Me pasó a buscar, me llevó al convento, me cocinaron, tomamos mate, chusmeamos. Nos pusimos al día de todo. Y me comprometí ir acá al hogar de niños donde trabajan. Tienen mucho trabajo, viven para los más necesitados".