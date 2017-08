Barby Silenzi se mostró dolida por los comentarios en redes sociales contra su hija Elena y se refirió a un supuesto tuit que habría realizado la hermana de Gisela Bernal, Any Pereyra.

"Igualita a la horrorosa de la madre", sostenía ese mensaje. Silenzi se quebró al aire en "La previa del show" al hablar de las burlas a su hija.

El sitio PrimiciasYa se contactó con Silenzi para ampliar sus sensaciones: "Ella dice que yo en mi 'estado' dije cualquier cosa y no es así. Sé muy bien lo que digo y por qué lo digo. Yo personalmente antes de decirlo me encargué de buscar si esta persona tenía redes sociales y Facebook, y sí tenía. Ahora no está en Facebook o me bloqueó".

"La mamá de Gisela Bernal tenía como amiga a esta persona, no creo que tenga como amiga en Facebook a esta persona. Gisela miente y mintió durante muchos años, no me sorprende para nada".

Barby amplió: "La verdad es tristísimo que una persona con dos hijos y con todo lo que le pasó a su sobrino, haga un comentario de esa forma, y más a la hermana de su sobrino. Además, me bloquea en Instagram, típico de una persona que miente. Me debería pedir perdón por el comentario que hizo, pero se ve que no le nace hacerlo"





"Sé que se comunicó con otra persona diciendo que no era ella y, en ese momento, por casualidad desapareció la pagina de Facebook", cerró la ex de Francisco Delgado, muy compungida.