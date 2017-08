Barbie Vélez está enamorada pero volvió a negar los rumores que indican que el hombre en cuestión es su hermanastro, Lucas Rodríguez, hijo de Fabián.





"Es algo muy reciente. Él es empleado, yo trabajo y me mantengo, soy independiente", destacó la modelo en su visita al programa de Susana Giménez





"El amor es así, uno no elige de quién enamorarse. No lo veía con estos ojos hasta que me di cuenta y acá estamos: enamorada en serio por primera vez", agregó.





Barbie Vélez: "Mi novio es empleado" - Susana Giménez 2017



"Me doy cuenta de eso porque se confía en la otra persona. Estoy enamorada y me doy cuenta de que es amor", cerró.