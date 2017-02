Los ex compañeros del "Bailando" se muestran cada vez más cerca en sus declaraciones y guiños en las redes sociales.





"No me cambia nada, que sean muy felices. Sinceramente no me interesa porque estoy en una etapa de mi vida en la que me importa lo que me pase a mi", expresó Barbie.





Y agregó en el ciclo "Los Ángeles de la mañana": "No me arrepiento de haberlo conocido, sí me arrepiento de cosas que yo hice públicas".





"Estoy soltera, sinceramente es la primera vez que no estoy buscando novio, me estoy mudando sola y estoy muy contenta", aseguró sobre su presente.