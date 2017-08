Barbie Vélez estaría de novia con el hijo de Fabián Rodríguez

A las pocas horas de que Barbie Vélez anunciara que se había vuelto a enamorar, se reinstaló muy fuerte un rumor que, si bien fue desmentido tiempo atrás, ahora tomaría otro camino: la hija de Nazarena estaría de novia con Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián.





"Estarían viviendo hace un mes una historia de amor, y nos ponemos muy contentos, Barbie y Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián Rodríguez, exmarido de Nazarena", anunció Tomás Dente en Nosotros a la Mañana, asegurando que tiene una fuente "inobjetable".





"No hay ningún parentesco. No son hermanastros ni consanguíneos. Que quede bien claro que no tienen nada que ver", agregó el panelista, aunque vale recordar que Barbie y Lucas sí tienen un hermano en común, Thiago, el hijo que Nazarena tuvo con Fabián.





"Recibí llamado con esta información, que hace un mes se animaron a construir de nuevo este vínculo, que quedó trunco en el verano. Fueron a bailar a un lugar que se llama Vita, donde Barbie va siempre, y esa noche habrían concretado", contó Dente.