Ayos: "Me va a doler llegar a Argentina y saber que mi abuela ya no está"

Mónica Ayos y Diego Olivera fueron noticia en varios medios de comunicación porque se mostraron en Instagram bajo el sol de Miami y con dos lomazos para envidiar. Pero más allá de la belleza de la pareja de actores, estas vacaciones no son iguales para ellos: Es la primera vez que no vuelven al país porque la abuela de Ayos (para ella una madre) falleció el pasado 2 de febrero.

"Estamos de vacaciones, Diego el 15 empieza otra novela, yo a fin de mes, disfrutando en nuestro hogar de Miami. Hacemos playa bastante seguido y a veces pileta. Ayer fue un día con amigos en la playa y nos divertimos mucho. Hicimos muchos amigos acá. Parejas amigas con hijos. Pasándola bien. Por suerte agradecemos este descanso, cable a tierra, para volver con el laburo. Estar de vacaciones, curtir playa todo lo que podemos y pasarla bien", le contó Mónica al portal Primicias Ya.







"Siempre que tenemos un espacio en nuestros trabajos viajamos a nuestro país Argentina pero ahora desde que fui para despedir a mi abuela (que fue una mamá en mi vida) ella murió el 2 de febrero, la verdad me cuesta ir. Todavía tengo la sensación de que me va a doler mucho llegar y saber que ella ya no está. De todos modos supongo que para fin de año iremos a Buenos Aires . Victoria ahora tiene vacaciones escolares y aprovechamos para estar junto a ella el verano (de este hemisferio) jajaja", agregó.





Radicados en México por cuestiones laborales, Ayos y Olivera suelen escaparse a Miami donde se armaron su hogar familiar. "En este entretiempo de laburo nos programamos para pasar tiempo en nuestro hogar de Miami que es un lugar que tenemos desde hace 5 años y lo amamos. Además está a tan solo 2 hs y 1/2 del D.F Mexico y vamos seguido, algunas veces solos y otras en familia, depende mucho de la escuela de nuestra hija menor (Victoria) que ahora las tiene mas que merecidas porque terminó con uno de los mejores promedios de la escuela, es un bocho y estamos re orgullosos, una genia, por otro lado Fede nuestro hijo mayor ya cumplió 25 y es muy difícil convencerlo para que venga con nosotros de vacaciones, aunque viajó hace poco con su novia y estuvimos todos juntos pasando unos días, y eso nos encanta", enfatizó.

"Pero el pibe ya es un hombre y voló, nosotros lo tenemos recontra asumido jajajaja y nos llena de orgullo en el hombre y profesional en el que se convirtió, obviamente vive solo hace bastante y está haciendo un carrerón como actor. Terminó de hacer "La Candidata" y obtuvo 2 nominaciones como mejor actor juvenil. Ahora mismo ya esta grabando otra. Su novia es un encanto, la adoramos, ya llevan 4 años juntos y también es actriz su nombre es Ela Velden y fueron compañeros de la misma generación de teatro. Ella el año pasado protagonizó una de las novelas mas vistas de televisa"Despertar contigo" . Respecto a Diego terminó de grabar "Tierras Salvajes" y yo "Amazonas", contó.

Mónica, además hace episodios en video como #LaChicaDelClip, donde usa postura sexy y la desarmar. "A esa chica siempre algo le sale mal. Esos videítos son cortos: arranca bárbaro y después se le presenta siempre un problema. Son cosas que pasan en la vida real. Y me suelen pasar a mí. Es ponerle un poco de humor al cliché de lo sexy y a la postura", finalizó.