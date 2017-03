En primera persona, Axel contó algunos de los momentos dolorosos que pasó durante su infancia.





"He vivido situaciones de violencia de mi papá hacia mi mamá muy fuertes, de golpes", contó Axel en el marco de esta acción titulada #TerminemosConElMachismo. Y aclaró: "Ojo, con esto no quiero dejar mal a mi papá porque era algo medio normal en ese momento. No tengo ningún rencor, amo a mi papá, se lo puedo decir y me llevo muy bien, pero la verdad es la verdad", agregó.





Además, reveló que su padre le pegó un cachetazo a su madre. Y afirmó: "Miren los detalles que recuerdo, esto es para que los padres se den cuenta que los chicos no olvidamos nada".





"Ellos estaban discutiendo, no me acuerdo el motivo, mi mamá estaba llorando a los gritos. Yo estaba adelante, mi hermano de un lado, mi hermana del otro, de cinco, cuatro y tres años. Y me olvido más, mi papá se acerca a los gritos y ¡pla!".