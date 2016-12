Así llamaba Barbie Vélez a Flor de la V: "No quiero que hables con este trava"

En el programa "Los Ángeles de la mañana" se dio a conocer otro chat privado entre Barbie Vélez Federico Bal donde la hija de Nazarena llama de manera despectiva a Florencia de la V, íntima amiga de Fede.





Chat-barbie-fede.jpg



"¿Por qué fuiste a comer con todos? ¿Y vas a almorzar con todos? No quiero que hables con este trava, Fede. De verdad", le habría escrito Barbarita a su ex en julio del año pasado.





Además, De Brito reveló otros fuertes mensajes. "¿Qué hacías online sin hablarme? ¿Querés que te haga mierda, imbécil? Me jode que no me hables y estés online, no sé con quién tanto hablás", le dijo Barbie.





"¿Con quién estás hablando que estás en línea? ¿Querés que te rompa todos los huesos?", le espetó. La discusión tuvo ribetes aún más fuertes:"¿En línea y no me leés? ¿Querés que te mate?".