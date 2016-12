Así le "propuso" casamiento Luciano Castro a Sabrina Rojas

Y para que esa boda no se filtrara en los medios, fue organizada en el más estricto de los secretos... ¡hasta para la novia!





"Fue medio a último momento. Luciano venía haciendo todo de una manera sorpresiva, y me tuvo que decir porque hay que hacerse análisis. Me dijo: 'Tenemos que ir a hacernos unos análisis de sangre porque el viernes nos casamos'", contó Sabrina sobre cómo fue la propuesta de casamiento del galán.





"La idea la teníamos, pero no lo sabía nadie, ni mis mejores amigas, ni nuestras madres, nadie. Si caía una cámara dejaba de ser íntimo", relató la ex participante del Bailando, y agregó: "Teníamos ganas de casarnos antes de irnos a Mar del Plata . Y justo el sábado nos íbamos de vacaciones Punta Cana, así que terminó siendo la Luna de Miel. Fue muy íntimo, con nuestros hijos. Fue perfecto. Siempre lo soñamos así".





La pareja acaba de irse a Mar del Plata, donde tendrán unas vacaciones de un mes y medio. Pero lo curioso es que mientras Castro fue en auto hasta La Feliz, la actriz se fue en avión junto a Esperanza y Fausto, los hijos que tienen en común. ¿La razón? "Luciano no se fuma a los dos bebés en el auto cuatro o cinco horas. Y yo no me lo fumo a él, así que él se fue en auto y yo en avión", aseguró entre risas.