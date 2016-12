Así le "partió la boca" Pedro Alfonso a Marcelo Polino

En el ritmo libre de la final del Bailando por un Sueño –el primero con el que abrieron la competencia los participantes– Pedro Alfonso sorprendió con una modificación de último momento y le dio un pico al periodista de chimentos Marcelo Polino, jurado con el que ha tenido constantes y acaloradas disputas durante el certamen.





Tras finalizar la coreografía, Pedro pidió la palabra: "(Polino) fue la persona que me hizo sufrir y pasarla mal, pero quería sellar una reconciliación con él porque el otro día me salvaste la noche. Te he insultado por lo bajo muchas veces, pero ahora te lo tengo que agradecer. El beso fue con mucho respeto, fue un piquito", dijo el ahora ganador del certamen, en ánimo de terminar el año en paz con todos los jurados.