Así fue la última escapada romántica de Selena Gomez y The Weeknd

Selena Gomez y The Weeknd no paran de llevar de su romance a cada rincón del mundo, y esta vez su crucero del amor se detuvo en las gélidas latitudes de Toronto, Canadá.





El par de tórtolos fue visto esta semana caminando tomados de las manos y dándose algunos besos durante su más reciente reencuentro, aprovechando un breve break del tour del cantante.





Gomez llevó un largo abrigo color gris pálido para abrigarse de las bajas temperaturas, mientras que su novio prefirió una chaqueta mucho más caliente que combinó con un gorro, y como todo un caballero, mantuvo su bravo alrededor de la ex estrella de Disney para proveerle un poco más de calor durante si caminata invernal.





E! News previamente reportó que los dos fueron vistos en una proyección de la película Get Out el miércoles por la noche, para la cual el intérprete de The Hills rentó toda la sección VIP del cine en cuestión.





En horas de la mañana de este jueves, Gomez y Abel también fueron avistados mientras comían en comedor Thompson, dentro del Hotel Thompson.





Y justo en medio de este viaje a la tierra natal de The Weeknd, Selena tuvo la dicha de estrenar una nueva portada en la revista Vogue, junto a una reveladora entrevista.





En su conversación con la biblia de la moda, la estrella de 24 años confesó por qué Instagram le hizo tanto daño durante su estadía de 90 días en rehabilitación, una etapa bastante difícil para ella.





"Tan pronto me convertí en la persona más seguida de Instagram, de alguna manera enloquecí. Se hizo muy consumidor para mi. Es lo primero que hacía al despertar y lo que hacía antes de dormir. Era adicta, sentía que estaba viendo cosas que no quería ver, era como si estaba poniendo cosas en mi cabeza por las que no me quería preocupar", explicó Gomez a Vogue.





"Siempre termino sintiéndome como una mi**da cuando veo Instagram", aseguró.





Gomez compartió un poco más sobre su última experiencia en rehabilitación, y dijo, "No tienes ni idea de lo increíble que se sintió estar únicamente con seis chicas, gente real a la que no le importaba una mi**da quien era yo, y que luchaban por sus vidas. Fue una de las cosas más difíciles que jamás hice, pero fue lo mejor que he hecho".





Fuente: la.eonline.com