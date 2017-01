Así es la nueva "casita" de Susana Giménez en Punta del Este

Hace unos meses se terminó de realizar "La Tertulia", la mega mansión de Susana Giménez ubicada en la Laguna Garzón, Uruguay.





El predio adquirido por la diva es de 110 hectáreas y el paisaje es absolutamente natural, tanto que carecía de infraestructura.





La casa tiene 500 metros cuadrados e incluye seis suites y espacios para el relax.





"Fui un día y me enamoré del lugar, de las águilas que planean en ese vallecito, el silencio, la paz. El campo uruguayo es quebrado y ofrece unas postales increíbles", aseguró la conductora a la revista Hola al abrir las puertas por primera vez de su imponente casa de campo.





La construcción se inició en 2012 y el costo total de la misma ronda los 15 millones de dólares.





La diva reveló que bautizó a la casa con el nombre de La Tertulia porque es "un término muy usado que remite a los tiempos de la colonia, cuando las señoritas hacían tertulias y se sentaban todas en un living donde mantenían largas charlas".





También, explicó que esta mansión es muy diferente a La Mary (su otra casa en Punta del Este) ya que es más "salvaje" y tiene "un clima bravo y vientos muy fuertes".





Por otra parte, en la propiedad tiene muchos animales. "Mis vaquitas van a morir de viejas, en el campo. Acá no se mata a ningún bicho", explicó. Luego, agregó: "Me encanta ir a verlas porque son curiosas y se me vienen encima, me rodean".





En La Tertulia, Susana se suele reunir con su familia y con amigos. Hace unos días, organizó un asado al que asistieron varios famosos como Humberto Tortonese, Marley y Julio Bocca.