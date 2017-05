En Instagram reveló su secreto, pero la foto que eligió para graficar cómo mantiene su cola arriba parece una escena de cardioresucitación.





Mirá la foto.





Embed Les cuento mi secreto para tener las pompis así !! en @esteticaflordeloto hago tratamiento de #OndasRusas / #Electroestimulacion 2 veces por semana que ayuda a tonificar y a endurecer glúteos!! INCREÍBLE ♥️ consulten por promociones en tratamientos corcopales @esteticaflordeloto SANTIAGO, CHILE ♥️ Una publicación compartida de ROMINA MALASPINA (@romimalaspina) el 29 de May de 2017 a la(s) 6:19 PDT

La ex Gran Hermano Romina Malaspina tiene un cuerpo envidiable. En varias ocasiones ha comentado que si bien no se niega ningún gustito, se cuida y come saludablemente. Además tiene una exigente rutina de gym y, como muchas, usa electrodos en su cola para que sus pompas se mantengan firmes.