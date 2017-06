En el marco de su debut en ShowMatch y luego de los rumores que la vincularon a Fabián Cubero tras la separación del futbolista de Nicole Neumann Noelia Marzol admitió que se habla con el jugador de Vélez y explicó por qué se entabló un diálogo entre ella y el deportista.





"A razón de todo esto empezamos una comunicación. Justo me estaba poniendo a salir con alguien el pibe desapreció por todo este rumor. Hace como dos días que no me atiende el teléfono directamente", comentó.





"Juro por Dios, por mi mamá, que fue a raíz de todo esto. Antes no tenía el teléfono y realmente me parecía raro que me conecten de la nada... Y ahora hablamos. Pero es sin contenido la conversación, nos decimos 'che qué onda, qué paso... porque nos vincularon. Pero no pasó nada de verdad", sostuvo.





Luego, Muscari anunció una bomba: "¡El mensaje de Cubero recién le llegó. ¡Esto que lo anote Nicole pero el mensaje le llegó!", disparó el director.





Recordemos que días atrás, Faen diálogo con este portal, Fabián Cubero negaba todo lo concerniente a los rumores con Marzol: "No tuve romance con nadie, con ninguna mujer de ningún lado, es todo mentira, todo falso", decía.





"A Noelia la vi una sola vez en mi vida y fue en un programa. Le puse un me gusta a una foto. Calculo que ahora van a empezar a relacionarme con cualquier mujer que le ponga me gusta a una foto ", finalizaba Poroto.