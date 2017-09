Apariciones 2.0: a Jorge Rial se le "apareció" Ricardo Fort en las redes

El recuerdo de Ricardo Fort siempre está presente con alguno de sus videos virales y sus frases que quedaron marcadas.





Jorge Rial contó en sus redes sociales que recibió un mensaje del fallecido empresario chocolatero y contó sus sensaciones.





A través de su cuenta de Instagram, el conductor publicó una captura de la pantalla de su teléfono con un mensaje del chocolatero anunciando que se había unido a la aplicación de mensajería Telegram.





"Me estaba por dormir y me apareció este mensaje. No me atreví a abrirlo. El Comandante sigue entre nosotros? Debo confesar que no pude dormir", expresó Rial.