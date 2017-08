Magalí Mora fue la protagonista de un video hot de la canción "Después del adiós" de la banda "Parientes". En las imágenes puede verse a la modelo en la cama y abrazada en una pileta junto a Delfina Chasseing.





Magalí comentó cómo se sintió al grabar el video con otra mujer.





antonella roseti2.jpg





"Al principio me costó un poco porque era raro, como tener que mirarla románticamente o acariciarla, pero después estuvo más relajado y me divertí bastante", comentó la morocha.





"A los hombres les encanta (se ríe). No sé por qué pero hasta mis amigos me jodían, me decían: che, hay un video tuyo con una mujer", agregó.





magali mora.jpg







Consultada sobre qué mujer del medio seleccionaría para hacer un video sensual, Mora no dudó: "¿Una mujer del medio? De acá de Argentina es súper sexy Antonella Roseti, una chica de Gran Hermano , me parece bomba mal: morocha, alta, lomazo, cara súper sensual... Es hermosa. Y de afuera, Ema Rata ( Emily Ratajkowski ), es perfecta esa mujer".





Ante esta declaración, la palabra de Antonella Roseti no podía hacerse esperar y ella comentó al respecto.





"Qué linda que es, es una genia, divina. Me llevo bárbaro con Maga. Fue una de las personas que conocí en el medio y se queda en mi vida, digamos. A mí también me parece una bomba, es una de las morochas más lindas de Argentina. Obviamente soy partidaria de las morochas".





"Hoy en día estoy muy de novia y disfrutando de eso. Estudiando asesora de imagen y por el hecho de que me puse de novia decidí disfrutar más de eso. No soy tan famosa pero decidí cuidar mi relación, cuidarla y preservarla", dijo Anto sobre su presente.





antonella roseti3.jpg



"Estoy entrenando un poco más para hacer una buena producción de fotos para fin de año. Y ver qué puedo llegar a hacer el año que viene", finalizó.