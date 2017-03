Anita Pauls habló de sus desnudos censurados en Instagram

Anita Pauls se refirió a la foto en topless que publicó en su cuenta de Instagram y que luego fue censurada. Además, dio su opinión sobre el tratamiento que le dan los portales y los medios a sus desnudos en redes sociales. "No me cosifico, lo hago porque tengo ganas", enfatizó.





"Si esa foto la hacen tres tipos no hay ningún problema, si lo hacen tres mujeres es un escándalo", aseguró en referencia al topless que realizó junto a sus amigas y que desde la red social borraron dos veces.





"Me tapo porque me lo pide la red social y porque socialmente enloquecen con un desnudo, yo personalmente creo que no tiene nada de malo el desnudo, si no te gusta no lo mires", opinó en diálogo con Por si las moscas.





En este sentido, consideró que "desde siempre sé que el medio tiene un tema con la desnudez". Al tiempo que admitió que "es trabajo también lo que yo hago, soy mi propia productora y directora y ahora vivo de esto. Si te querés mostrar porque sos buen actor, podés hacerlo porque tenés todas las herramientas para hacerlo, las redes e internet son eso, herramientas".





Por último, hizo referencia a la reacción de sus seguidores: "Todos responden muy bien, yo creo que lo entienden. Los que no lo entienden, es gente que viene de los medios directamente, qué problema hay que la sociedad se ofenda porque muestres lo hermosa que sos".