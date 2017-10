Angustia total

Anita Izaguirre se cruzó fuerte con Mariela Anchipi el miércoles en "Este es el show".





"La verdad que vengo de una semana con mucha angustia y la verdad que ahora me siento mucho mejor aclarando todo y pidiendo perdón si se mal interpretó algo. De mi boca nunca salió nada", comentó Izaguirre.





"Lo que me llevó exponerlo a Mauro (Caiazza), a mostrar su audio, es porque es muy fácil decir una cosa uno y otra otro. Estoy muy cansada de los malos entendidos, de que me pongan en un lugar parada como una atorranta, una separa parejas".





"Horrible el papel que me estaban poniendo y todo para no aceptar los errores que habían cometido ellos. Me refiero a Mauro que fue él el que me dijo y que le echó toda la culpa a Chipi de lo que se dijo. Todo un teléfono descompuesto que la verdad que si no hablan entre ellos y no se arreglan entre ellos, no sé, yo estoy harta de la situación", fundamentó Anita.





Y cerró: "Creo que acá toda la culpa la tiene Mauro que se la juega de banana, ganador, y no le importo ni su compañera, ni yo, ni nadie".