La muy seguida participación de Angelina Jolie en el Festival Internacional de Cine de Toronto es su aparición más pública desde que pidió el divorcio a Brad Pitt tras 12 años juntos, dos de ellos casados.





Jolie reconoció que ha sido un periodo difícil de transición y que su trabajo como cineasta ha quedado en pausa. Pronto actuará en "Maléfica 2", pero la dirección, que suele requerir un año, ha quedado en suspenso.





"Necesitaba tomar un año solo para estar con mis hijos", dijo Jolie.





"Todo lo que he hecho es un poco de trabajo humanitario y enseñar. No he hecho nada más por un año. Ahora que son mayores, necesitamos tomar las decisiones juntos, porque ellos toman sus clases en casa y estarán conmigo y tienen muchas opiniones sobre lo que hay que hacer".





Jolie espera que todos sus hijos lleguen a trabajar con ella. Por lo pronto asegura que Maddox tuvo que trabajar duro y no que se habría ganado su crédito si no hubiese sido así.