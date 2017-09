Angelina Jolie se desdobla entre su familia y Camboya

Angelina Jolie llega para una entrevista con el aire de una madre de familia que apenas ha podido separarse de sus hijos, seis, a los cuales dejó desayunando unos pisos más arriba, en su suite en un hotel de Toronto.





"Llegué un poco tarde porque hicieron que me cambiara", dijo Jolie, sonriendo. "Pensaron que lo que traía puesto era demasiado revelador".





Es tan solo otro ejemplo del difícil malabarismo que es la vida de Jolie, la cual combina su fama mundial, su devoción humanitaria y su posición como miembro de la realeza de Hollywood con películas serias, glamour y familia. "De hecho una vez fui a una premiere con pipí encima", dijo. "Fue cuando los niños eran pequeños y me hicieron pipí en el último minuto. No hubo más remedio que usarlo".





La más reciente película de Jolie es el cautivador drama sobre el genocidio de Camboya "First They Killed My Father".