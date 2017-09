Andrés Nara dice que no tiene ningún problema con sus hijas

Zaira Nara y Wanda Nara se cruzaron en un duelo televisivo.





El mano a mano pasó por distintos temas y sobre el final, Zaira le preguntó su Wanda se sentaría a tomar un café con Andrés Nara, el papá de ambas tras el distanciamiento por la aparición en la vida del padre de Cari Nara. Wanda sentenció: "Sí, claro". Y de inmediato Zaira agregó una pregunta que terminó con muchas risas: "¿Y con Cari?".





Wanda y Zaira Nara se hacen preguntas picantes



Ante esto, Andrés Nara quien explicó si se sentaría a hablar con Zaira y Wanda para limar asperezas.





"Yo voy con la verdad, de frente, soy espontáneo. En ese sentido Wanda salió a mí por ciertos choques que tuvimos por la similitud de los temperamentos. Yo estoy orgulloso de las dos hijas que tengo. Toda la vida, desde que son chiquititas, hice hincapié en que se sepan desenvolver en la vida", comentó Andrés.





"Wanda tenía cinco o seis años y discutíamos como si fuéramos dos grandes, a mí me gustaba eso porque ya sabía defenderse en la vida. Yo tengo algunos principios así de ese tipo de cosas. Hoy son dos mujeres excelentes, saben desenvolverse ante todo y las pruebas están a la vista", agregó.





"Yo las amo a las chicas y no tengo ningún problema con ellas, me encantaría tener una charla, conversar tranquilos, ver qué pasó y limar algunas cosas. Soy un tipo muy muy duro y me agrando en la dureza cuando tengo la razón. Sé que a ellas nos les hice nada por eso se me agranda esa bronca o distancia que tuvimos", cerró.