Atrás quedó la última recaída de Andrea Rincón en cuanto a sus problemas de adicción y ahora, la morocha festeja una gran noticia referida al futuro inmediato de su carrera como actriz, ante la convocatoria de Martín Ortega para integrarse el elenco de "Un gallo para Eculapio".





En este marco, la morocha diálogo con La Once Diez, donde además, destacó su amistas con Julieta Ortega.





"Con Julieta Ortega, somos como novias sin sexo, nos reímos mucho porque nos cumplimos el rol de parejas, parecemos novias, pero sin nada", arrancó a contar. Y agregó: "Tengo amigas de toda la vida, pero viste que lo que me pasa con Julieta no me pasa con nadie, porque nos queremos mucho, sentimos mucho amor una por la otra".





Sobre su integración al elenco de "Un gallo para Esculapio", Andrea se mostró ansiosa: "Hace rato que tenía ganas de trabajar en Underground desde que me dijeron de hacer algo en 'Educando a Nina' y no pude porque salían pegadas con La Leona", manifestó.