Analía Franchín: "Naiara Awada me desorienta, a veces me da ternura"

Durante el mediodía del lunes, Analía Franchín tuvo un fuerte cruce al aire de "Los Ángeles de la mañana", en el que se agarró con Naiara Awada y le dijo, entre otras cosas, "me das pena".





Todo surgió por un comentario de la actriz a Franchín, que a la panelista no le cayó nada bien. Este portal se comunicó con Analía para que amplíe sus sensaciones sobre lo que le tocó vivir.









Por otro lado, este medio le consultó sobre la propuesta al aire que recibió la periodista para participar del "Bailando 2017" más allá del juicio en curso que mantiene con Cristóbal López, socio de Ideas del Sur.





"Lo estoy pensando. Entiendo que el contenido del programa es elegido por Marcelo y no tiene injerencia Cristóbal", subrayó Franchín, luego de decir al aire que era "muy vaga para ensayar". ¿Repensará su decisión?





"Terminé como termino siempre después de terminar un programa exitoso. Estoy desorientada, por momentos me da ternura ella, no sé. No logro decirte cuáles son mis sentimientos hacia ella. No los tengo, no es que la quiero o no la quiero", comentó Franchín.