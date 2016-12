Analía Franchín: "Con Yanina, hablamos maravillas de Fátima Florez"

La semana pasada, Yanina Latorre y Analía Franchín aprovecharon el corte de "Los Ángeles de la mañana" para encerrarse en el baño y hablar pestes de Fátima Flórez , la invitada del día, según contó Ángel de Brito.

PrimiciasYa se comunicó con Franchín, una de las protagonistas de este lío mediático, quien desmintió criticar a la actriz e imitadora.





"En primer lugar, no hablamos mal de ella, sino todo lo contrario. Hablamos maravillas de ella. Dijimos que estaba mejor de cuerpo, que tenía un lomazo",comentó a este medio Analía.

Agregó detalles sobre el polémico episodio: "Hubo una charla de baño a baño entre Yanina y yo, pero halagándola. Salió el tema del video prohibido, hablamos del garrón que vivió y de la garra que le puso por el esposo...".





El mismo De Brito contó que Florez se fue del estudio muy amargada... "Yo no la vi así, me saludó bárbaro. No entiendo por qué dice que nos pisamos solas. Igual la entiendo, a mi también me molestaría si te referís al desempeño sexual de mi marido".





"No le dimos tanta trascendencia al tema, ya pasó", completó su relato la panelista, para echar un poco de claridad a este inconveniente.