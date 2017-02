Alicia Barbasola, una de las vedette de "La gran revista de Mar del Plata", habló en con el portal PrimiciasYa.com y explicó cuál es su situación actual en la obra que protagoniza Santiago Bal ante los rumores que iba a ser desafectada del elenco.





"El miércoles después de la función me fui a Buenos Aires porque el jueves tenía franco. Me fui a hacer un control porque tenía unos hematomas. No me dolía pero no me salían. Me hacen un control y ven que tengo la sangre coagulada adentro por lo que tenían que drenar. Me hicieron eso en varias partes del cuerpo", explicó la rubia.





Y fundamentó: "Me dijeron que por eso no podía maquillarme algunos días. Igualmente fui al otro día a trabajar pero tuve que maquillarme un poco y me empezó a doler. Llamaron a los médicos de la obra y ellos dijeron que no podía estar ahí y me dieron mínimo 48 horas. El sábado me limpian y me dan antibióticos. El domingo sí podía caminar bien y que evitara subir y bajar escaleras. El domingo me presenté a trabajar".





"Se dijeron muchas versiones. Yo estoy yendo a trabajar con parches, estoy mal, no estoy bien. Hay un montón de rumores pero yo hasta lo que hablé nadie me dijo que me iba. Mucha gente habla de afuera sin saber lo que pasa. Hay certificados médicos y me vieron los médicos de la obra".