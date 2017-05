Alejandro "Huevo" MÃ¼ller: "EntrÃ© al Bailando por mi novia"

En las últimas horas se supo que Alejandro "Huevo" Müller estará en el "Bailando por un Sueño 2017" con su novia Roxana Cravero, con la que está en pareja desde hace casi 4 años. Ella es promotora, nació en Córdoba y tiene 23 años.

El comediante será una de las sorpresas del programa de Marcelo Tinelli y eligió demostrar sus habilidades junto a su novia. Se conocieron en el verano de 2013 cuando él formaba parte del elenco de "Cirugía para dos" en Carlos Paz y ella era notera de un programa local de televisión.

El sitio PrimiciasYa.com se comunicó con Müller y contó cómo se prepara para debutar en ShowMatch: "Estoy saliendo de la sorpresa porque nunca me imaginé que estaría en el Bailando. Estoy muy entusiasmado con la propuesta y estamos con mi novia ensayando mucho. En realidad yo entré por ella, porque la querían a ella y después me dijeron a mí", indicó.

Y luego agregó: "No me pasó que tuve que pensarlo mucho. Me parece que es una linda historia para nosotros ya que no irá por el lado mediático y entonces me entusiasmó. Además nosotros ninguno de los dos baila, así que será un desafío y la tenemos que buscar por el lado de nuestra historia de pareja y yo como actor ir metiendo algo el humor".

Por último, mientras se encuentra de gira con "Abracadabra" (este fin de semana la obra se presenta en Mendoza), el actor manifestó: "Estuvimos dos ensayos y la verdad que ella me sorprendió. Pensé que yo iba a estar mejor que mi novia, pero no. Yo soy más pata dura que ella. Vamos hacer todo el esfuerzo, me tocó Leandro que es coach maravilloso y estoy muy contento con el equipo que estamos armando porque eso es también muy fundamental. Dure lo que dure nos vamos a divertir".