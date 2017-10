Este medio tuvo la oportunidad de entrevistar a Alejandra Darín , presidente de la Asociación Argentina de Actores, para que describa la actual situación del Panteón de Actores tras los rumores de desidia, abandono y falta de mantenimiento.



"Esta bajo la custodia de acción social, no se paró de hacer trabajos en el panetón, pero es justamente porque son lugares dificiles de mantener porque hay mucha humedad. Nunca se descuidó", expresó Alejandra.



Y agregó: "El Panteón son tres pisos para abajo y cuesta mucho mantenerlo, hemos puesto el ojo para que esté, dentro de nuestras posibilidades, acondicionado y puesto en buena forma. He ido con el secretario de Acción Social de Actores, subimos a los techos para ver las reformas que había que hacer".



"Desde la perspectiva de alguien que va a visitar a un familiar o alguien querido, encontrar que están en reparación te debe impactar feo y negativamente. Pero nos estamos ocupando, no es desidia. Se están haciendo cosas desde hace mucho tiempo atrás, estaba en peores condiciones. Además, hay una parte burocráctica que es más difícil de entender, pero se han hecho y se siguen haciendo reformas. Había varias placas deterioradas. Somos los primeros en querer que esto se resuelva", cerró Darín.