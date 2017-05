Alé recordó con cariño a San Rafael e incomodó a Mirtha con una pregunta

Recién empezaba la mesaza del domingo y Matías Alé quiso ponerle algo de picante al almuerzo.





El actor le preguntó a Mirtha Legrand si ella comía choripán apenas se supo cuál era el menú del día.





"Sí. No sé si decirlo en televisión", respondió sorprendida la diva de los almuerzo. La Chiqui agregó "como, me encantan,. Los choris me encantan. La pizza también. A mí me gusta todo lo que engorda."





"¿Con la mano?", quiso saber inquisidor Alé y Chiquita demostró su paciencia diciendo que "claro, con servilleta de papel".





"¿Y come el culito? Eh, el bordecito...", se pasó de la raya Matías y una de las invitadas a la mesa tuvo que poner un límite diciendo, fuera de cámara, "culito le dijo... ¡Sos un maleducado!".





"Sí, también. Todo querido. Todo", respondió Mirtha sin ponerse colorada, al punto que retrucó "¿a qué viene esa investigación? ¿Qué más querés saber de mi vida?"





"No. Nada más. Perdón", reculó Matías Alé que recordó con mucho cariño su paso por el Sur de Mendoza . Es apenas recuperado de sus desórdenes mentales, Alé volvió a hacer teatro en San Rafael.





El actor evocó aquel regreso en la mesa de Mirtha Legrand y recomendó recorrer la belleza de esos paisajes sureños.





